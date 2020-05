PREVIEW. Paniek in ‘Chateau Meiland’: “Oh, wat erg, alles staat in brand!” BDB

05 mei 2020

10u52

Bron: VIJF 0

Het wordt dinsdagavond een snikhete aflevering van ‘Chateau Meiland’. Letterlijk dan, want wanneer Martien de kachel propvol hout stopt, schiet de schoorsteen in brand. En dat zorgt voor grote paniek. “Papa, bel snel de brandweer”, roept dochter Maxime uit. Al blijkt het niet zo makkelijk om het juiste telefoonnummer te vinden. Hoe groot de schade uiteindelijk is, zie je dinsdagavond om 20.35 uur op VIJF.