PREVIEW. 'Oh My God': Hoe lang kan Chloë het sobere kloosterleven nog aan?

'Oh My God': Hoe lang kan Chloë het sobere kloosterleven nog aan?

10 september 2018

17u18

Bron: VIJF 0

Diep in Vlaams-Brabant leven vijf zusters een teruggetrokken bestaan. Vol gebed, stilte en vrome gedachten. Voor het eerst openden zij de deuren van hun klooster voor vijf hopeloze partygirls. De jongedames vertrokken op spirituele zoektocht, zonder te weten waar naartoe, en kwamen terecht in een bijzonder streng slotklooster. 'Temptation Island'-verleidster Chloë voert in het klooster een harde strijd met zichzelf. Ze is de stilte beu en wil naar huis...

