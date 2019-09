PREVIEW. Niko begint de pijnlijke gevolgen van zijn dronken daden in te zien in ‘Familie’ MVO

02 september 2019

13u35 0 TV Niko ligt rustig zijn roes uit te slapen wanneer Mieke hem op het matje roept in ‘Familie’. Zij is zwaar onder de indruk van het ongeval van haar vader, Jan. Ze weet echter nog niet dat Jans ongeval door Niko en Rudi werd veroorzaakt.

De twee dronken mannen hebben een verkeersbord gestolen in hun zatte bui, waardoor Jan niet kon weten dat hij de straat waar zijn ongeval gebeurde niet in mocht rijden. Jan botste frontaal op een tegenligger, en Mieke moest hem komen ophalen in het ziekenhuis. Wanneer ze haar verhaal doet, beseft Niko pas wat hij heeft gedaan...