PREVIEW. Mooi budget van 500.000 euro zorgt voor kopzorgen in ‘Blind Gekocht’: “Moeilijkste uitdaging tot nu toe” SDE

21 april 2020

18u45

Bron: VIER 0

In aflevering vijf van ‘Blind Gekocht’ maken we kennis met Sandra en Michael. Zij hebben een mooi budget van 500.000 euro opzijgezet voor een instapklare woning in de regio Overijse. “Al het geld waar we voor gespaard hebben, zit in dit project", klinkt het bij het koppel. “We hebben geen geld meer over.”

Maar ondanks het ruime bedrag, maakt Bea zich behoorlijk zorgen. “Ik ben ongerust", geeft ze toe. “Dit is een hele uitdaging. Het is geen klein budget, maar het is wel een dure regio. We gaan snel moeten beslissen." Ze is dus niet helemaal zeker of ze wel een huis voor Sandra en Michael gaat kunnen vinden, en daar schrikt het koppel behoorlijk van.

‘Blind Gekocht’, woensdag om 20u35 te zien op VIER en www.vier.be.