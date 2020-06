PREVIEW. Marleen Merckx knoeit met ‘pork pies’ en moet hulplijn inschakelen BDB

16 juni 2020

17u41

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het VIER-programma ‘Bake Off @ Home’ halen BV’s hun beste bakkunsten naar boven. Ze moeten daarvoor een recept van één van de vorige kandidaten bereiden. ‘Thuis’-actrice Marleen Merckx waagt zich woensdagavond aan het bakken van de befaamde ‘pork pies’ van Peter Slight Jr. Om die pasteitjes met varkensvlees te kunnen bereiden heeft ze een dolly nodig. Een nuttig hulpmiddel, al is het voor Marleen niet meteen duidelijk hoe je het nu precies moet gebruiken in de keuken. Ze schakelt daarom de hulp van jurylid Regula in. Het resultaat zie je woensdagavond om 21.35 uur op VIER.