PREVIEW. Marie Verhulst openhartig over vriend: “Jef is goedgekeurd door de familie” BDB

22 juli 2020

07u02

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Marie Verhulst (24) is dolgelukkig met haar nieuwe vriend Jef. Dat vertelt het nieuwe baasje van Samson woensdagavond in het VTM-programma ‘De Zomer Van’. “Ik probeer ons leven uit de spotlights te houden, want het is niet omdat Jef op mij verliefd is geworden, dat hij z'n leven moet omgooien”, aldus Marie. “Hij werkt zelf bij Studio 100, maar wel achter de schermen. Ik ben ontzettend blij met hem. En ja, hij is al goedgekeurd door de familie. Papa vond hem “een vriendelijke, leuke en rustige jongen”. Een beter compliment kan je van hem niet krijgen. (lacht)” ‘De Zomer Van’ is van maandag tot donderdag te bekijken om 21 uur op VTM en op VTM GO.