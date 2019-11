PREVIEW: 'Make Belgium Great Again' toont de echte prijs van goedkope kleding SDE

10 november 2019

16u44

In oktober kondigde Josje groot aan dat ze een eigen modelabel op de markt zou brengen: ‘MORE’. Ze nodigde dan ook heel wat mensen uit op de grote opening. Maar wat de genodigden niet wisten, was dat het een plan was om hen te doen nadenken over de echte prijs van goedkope, snelle kleding of fast fashion. Mensen meer doen nadenken wanneer ze een impulskoop willen doen, was de opzet.

Frances toont het hele verhaal, van de ontwikkeling van de fake kledinglijn tot de verrassende ontknoping, vanavond in de vijfde aflevering van ‘Make Belgium Great Again’.

