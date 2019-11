PREVIEW. ‘Make Belgium Great Again’ deelt 980 popjes uit, symbool voor de 980 kinderen die in ons land op een pleeggezin wachten MVO

17 november 2019

In Vlaanderen wachten momenteel 980 kinderen op een geschikt pleeggezin, terwijl er een tekort is aan kandidaat-pleeggezinnen. De week van de pleegzorg is een ideaal moment voor ‘Make Belgium Great Again’ om het probleem onder de aandacht te brengen. Eerder deze week werden op de Groenplaats in Antwerpen 980 gehaakte popjes ophangen, een popje voor elk pleegkind dat wacht op een nieuwe thuis. In de aflevering van vanavond gaat Frances Lefebure met de hulp van Elodie Ouédraogo op zoek naar mensen die nog een plekje vrij hebben in hun huis en in hun hart.

‘Make Belgium Great Again’: vanavond om 19u55 bij VTM.