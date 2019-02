PREVIEW. Luna en haar papa doen allebei auditie voor ‘The Voice’: “Ik ben haar grootste fan” DBJ

15 februari 2019

08u23 0

Vanavond staat in de tweede aflevering van ‘The Voice’ een bijzondere auditie ingepland. Of beter gezegd twee, want zowel Luna als haar papa wagen hun kans. “Ik heb de passie doorgegeven, maar ondertussen is ze al stukken beter dan ik”, klinkt het.