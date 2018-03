PREVIEW: Lieven Scheire neemt je mee naar de begrafenis van de toekomst SD

20 maart 2018

14u44

Bron: VTM 0

Hoe ziet onze toekomst eruit? Lieven Scheire schept vanaf vanavond licht in de duisternis in zijn panelshow 'Kan Iedereen Nog Volgen?'. In de eerste aflevering kijkt hij samen met An Miller, Bill Barberis, Jens Dendoncker en Henk Rijckaert vooruit naar hoe het leven er zal uitzien binnen 10, 20 of zelfs 50 jaar. Zo neemt hij de kijker onder andere mee naar de begrafenis van de toekomst. Doen we in 2025 allemaal beroep op een begrafenisplanner? Eindigen we in onze eigen, gepersonaliseerde doodskist? En hoe moet die er dan uitzien?

'Kan Iedereen Nog Volgen?', vanavond om 20u35 bij VTM