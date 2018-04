Preview 'Liefde Voor Muziek': zo klinken The Dinky Toys in een loeiharde Within Temptation-versie MVO

16 april 2018

11u22 1 TV 'Liefde voor Muziek' is klaar voor een nieuwe topeditie. Met een verrassende mix van pop, metal, classic, rock, slow, dance en reggae zijn de meest uiteenlopende muziekgenres dit seizoen vertegenwoordigd. Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Cocojr., Sarah en Gert Bettens van K’s Choice, Niels Destadsbader, Silvy De Bie van Sylver en de Nederlandse Sharon den Adel van Within Temptation trekken elk nummer naar zich toe en toveren de covers meer dan eens om tot éigen nummers.

In aflevering 1 staan de songs van Cocojr. en The Dinky Toys centraal. Sharon neemt vanavond 'Just What I Need Tonight' onder handen. Een nummer dat minder bekend is bij het grote publiek, met een pittige tekst over een one night stand. Daar geeft Sharon graag haar eigen draai aan. Haar powerstem en loeiharde Within Temptation-versie slaan iedereen met verstomming.

Liefde voor Muziek met de songs van Cocojr. en The Dinky Toys, vanavond om 20.35 bij VTM.