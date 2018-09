PREVIEW. 'Koppels': "Een tongkus? Dat is een groene vlag!" SD

06 september 2018

15u56

Bron: VTM 0 TV De voorbije maanden gingen 4 Vlaamse koppels de uitdaging aan en filmden ze hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze kregen van klinisch psychologe en klinisch seksuologe Chloé De Bie en klinisch seksuoloog Wim Slabbinck. Zo ontdekten ze hoe ze hun leven samen een extra boost kunnen geven. Het resultaat is verrassend herkenbaar.

Luc & Nadia

Nadia en Luc - 28 jaar samen - geven aan dat ze alles hebben om gelukkig te kunnen zijn, maar willen zich ook wapenen tegen het moment dat hun dochter binnenkort het huis uit trekt. Ook willen ze opnieuw naar mekaar toegroeien op gebied van interesses en intimiteit. “Een half uur voor de tv zitten, daar heb je eigenlijk niets aan. Dan kan je beter een half uur kussen.”

Lars & Eline

Dit koppel maakt na een relatie van 3 jaar stilaan de overstap van ‘verliefdheid’ naar ‘liefde’. Ze hopen nu al tips mee te krijgen voor later, zodat ze dan nog steviger in hun schoenen staan. Leren relativeren en nog beter communiceren staat ook hoog op hun lijstje. Eline en Lars willen in ‘Koppels’ hun grenzen verleggen en zichzelf bewijzen. De opdracht ‘digitale detox’ valt Eline zwaarder dan ze dacht. Ze vertoont zelfs ware afkickverschijnselen, tot de nood echt te hoog is...

Hannelore & Steven

Steven en Hannelore zijn na 14 jaar samen, nog ontzettend verliefd op elkaar. Ze beschrijven zich als een puzzel, waarvan de stukjes echter nog niet 100% in elkaar passen. Daarom willen ze graag meedoen: ondanks het feit dat ze elkaar ontzettend graag vrijheid gunnen, willen ze meer en meer samen een pad bewandelen. Ook willen ze naar mekaar toe groeien op het gebied van intimiteit, want daarover verschilt hun visie. Ook kussen doen ze niet meer zoals vroeger, en daar willen ze tijdens de eerste opdracht flink verandering in brengen.

Leslie & Gregory

Leslie en Gregory - 11 jaar samen - willen losbreken uit hun dagelijks routine en sleur. Het is allemaal wat vanzelfsprekend geworden. Ze willen de tijd die ze hebben, graag echt met elkaar besteden. Het koppel praat ook vaak naast elkaar. Ze zijn op zoek naar meer verbinding. En naar... de groene vlag. Wat dat juist is, kan Gregory perfect uit de doeken doen.

'Koppels', vanavond om 21u45 bij VTM.