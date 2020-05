PREVIEW. Jo Hens zoekt de meest gênante momenten uit ‘Familie’ SDE

08 mei 2020

15u47 0

‘Familie’-acteur Jo Hens gaat vanavond op zoek naar de meest gênante momenten uit de dagelijkse VTM-soap. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld meteen aan vrouwenversierder Jan (Jef De Smedt): “Hij jaagde op alles wat een rok of een broek - dat maakte niet uit - droeg.” Een van z'n slachtoffers was Babette (Bieke Ilegems), een jonge stagaire. “Al was het niet duidelijk wie op wie aan het jagen was...”

