PREVIEW. Jani zit met de handen in het haar: “Waarom draagt gij tieten op uw T-shirt?” TK

24 september 2019

18u01 0

Vanavond in ‘Zo Man, Zo Vrouw’ is Frank erg trots op de T-shirts die hij speciaal op maat laat maken. Zijn vrouw Ilse is echter heel wat minder enthousiast, en ook Jani heeft zo zijn bedenkingen.