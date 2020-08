PREVIEW. Jan Jambon in ‘De Zomer Van’: flamingant in hart en nieren, van grootvader op kleinzoon SDE

11 augustus 2020

06u00

Bron: VTM 0

Jan Jambon is net als zijn grootvader flamingant in hart en nieren. Waar komt dat vandaan? In ‘De Zomer Van’ legt hij het uit. “Mijn grootvader is van den IJzer teruggekomen na WOI als flamingant. Veel in loopgraven gelegen en weinig gestreden. Ik denk boos op de Belgische overheid", klinkt het. En dat is ook bij kleinzoon Jan Jambon beginnen sluimeren: “Het sociale en economische verhaal heeft me in actie doen schieten.”

‘De Zomer Van’, maandag tot donderdag om 21.00 bij VTM en VTM GO.