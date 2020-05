PREVIEW. Jacqueline ziet voor het eerst haar pasgeboren achterkleinkind in ‘Helden van Hier: Corona’ BDB

04 mei 2020

17u54 0

Ontroerende beelden maandagavond in het VTM-programma ‘Helden van Hier: Corona’. Jacqueline ziet voor het eerst haar pasgeboren achterkleinkind Ellie, van achter het raam uiteraard. Ze kan haar tranen niet bedwingen: “Mijn kleine schat. Ik ben overgelukkig.” De verpleging zat mee in het complot om de vrouw de verrassing van haar leven te bezorgen. “Jacqueline en haar kleindochter hebben een hechte band. Dat is haar oogappel. En haar eerste achterkleinkind is speciaal, dus we hebben haar daarmee verrast natuurlijk”, klinkt het. “Je wilt het baby’tje knuffelen, maar dat mag niet. Ik denk dat het bij iedereen begint door de wegen, elkaar niet vast te kunnen pakken. Het duurt lang nu.” ‘Helden van Hier: Corona’ is maandagavond om 21.45 uur te zien op VTM.