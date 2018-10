PREVIEW. Inbraak zorgt voor nervositeit in ‘Niveau 4' SD

22 oktober 2018

Vanavond start een nieuwe reeks van ‘Niveau 4' waarin Eric Goens deze keer de politie in drie centrumsteden volgt. De voorbije zes maanden is patrouille Goens ruim 135 dagen en nachten mee opgetrokken met de politie door de straten van Hasselt, Sint-Niklaas en Aalst. Een dringende oproep voor een inbraak zorgt voor heel wat nervositeit bij de politie in Sint-Niklaas.

‘Niveau 4', vanavond om 20u35 op VIER.