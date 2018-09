PREVIEW. Iedereen in zwijm voor jonge Bruce Springsteen in 'The Voice Kids' TDS

21 september 2018

13u19

Bron: VTM 0

K3 verliefd, wenende meisjes in het publiek… Slechts enkele noten hebben de coaches vanavond nodig om te beseffen dat de 14-jarige Billy met zijn gitaar en zijn lage, volle stem heel veel in zijn mars heeft. Daarnaast ontgaan ook zijn coole looks de coaches niet. Een tieneridool in de maak? Voor wie Billy uiteindelijk kiest, is vanavond te zien in de tweede Blind Auditions 'The Voice Kids'.