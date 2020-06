PREVIEW. Hoeveel porties noedels kan Tom Waes eten? BDB

In de Japanse stad Morioka kan je deelnemen aan een wedstrijd om het meest noedels eten. Tom Waes heeft El Capitan beklommen, een Boeing 737 bestuurd, de Marathon des Sables uitgelopen,... Twee kilogram noedels eten moet dus ook wel lukken, denkt hij. Tot hij al die potjes ziet - in totaal moet hij er 200 verorberen. In de laatste aflevering van ‘Reizen Waes: Japan’ gaat hij de uitdaging aan. Je ziet het slotstuk van de tweedelige reeks op zondag om 20u15 op Eén.