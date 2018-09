PREVIEW. Hoe bevalt het de koppels om samen porno te kijken? SD

27 september 2018

15u41

Bron: VTM 0

Vanavond krijgen de 'Koppels' een nieuwe opdracht: praat over porno, kies én bekijk samen een pornofilm. Klinisch seksuoloog Wim Slabbinck legt uit: “We weten uit onderzoek dat 70 à 80% van de mannen één of meerdere keren per maand naar porno kijkt. Bij vrouwen ligt het aantal wat lager. Daar zitten we aan 15 à 17%, maar we zien dat zij aan een inhaalbeweging bezig zijn.” Klinisch psychologe en seksuologe Chloé De Bie duidt waarom we naar porno kijken: “Porno werkt omwille van een heel simpele en basale reden: seks zien, doet seks willen." Toch stond niet iedereen te springen voor deze opdracht...

'Koppels', vanavond om 21u40 op VTM.