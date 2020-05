PREVIEW. ‘Het Parket’ toont proces van dronken man die bejaarde verkrachtte: “Dit is weerzinwekkend...” BDB

05 mei 2020

11u46

Bron: VIER 0

In de VIER-docureeks ‘Het Parket’ start dinsdagavond een rechtszaak tegen een man die in een dronken bui het appartement van een 67-jarige bejaarde binnenviel en haar verkrachtte. Procureur Myriam start haar pleidooi met de opmerking dat het zo’n gruwelijk en triest dossier is dat het soms wel fictie lijkt. Gelukkig is er volgens haar bijna geen mogelijkheid om schuld te betwisten door de verklaringen van de betrokkenen en een duidelijke getuigenis van de buurman. Die zag de dader in z’n onderbroek in en uit het appartement wandelen. Het verhaal wordt extra weerzinwekkend wanneer blijkt dat het 67-jarige slachtoffer op het moment van de feiten aan het herstellen was van borstkanker. De nieuwe aflevering van ‘Het Parket’ is dinsdagavond om 20.35 uur te zien op VIER en www.vier.be.