Gert Verhulst kan zijn lach niet inhouden tijdens cheerleadertraining James Cooke

21 november 2019

12u09

Bron: VIER

Deze zaterdag moet James Cooke cheerleaden in een nieuwe aflevering van ‘De Battle’. Gert Verhulst komt zijn goede vriend aanmoedigen, maar hij kan het lachen niet bedwingen wanneer hij James aan het werk ziet. Toch geeft hij later toe: “Het is meer turnen dan ik dacht, eigenlijk.” “Nee", antwoordt James. “Het is niet van: we gaan een keer een dansje doen.”