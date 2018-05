PREVIEW: gaat Sergio Herman zijn laatste avondmaal tegemoet in '2 Sterren Restaurant'? TDS

14 mei 2018

17u03

Bron: VTM 0

In het nieuwe '2 Sterren Restaurant' baten vier bekende Duo's vanaf morgen hun eigen restaurant uit, onder het alziend oog van Sergio Herman. Hij onderwerpt de sterrenduo’s in aflevering 1 meteen aan een vuurdoop. Jacques en Herman zijn er alvast gerust in. Maar krijgt Sergio Herman van hen zijn laatste avondmaal voorgeschoteld? “Stel je voor dat hij achterovervalt tijdens zijn bezoek aan ons restaurant”, grapt het duo. “Dat hij gewoon zegt: nou, dit is overheerlijk. En niemand nadien nog iets van hem hoort omdat hij zich gewonnen heeft gegeven. Sergio Herman die gestopt is met zijn beroep, zijn restaurant heeft verkocht en een schaatsbaan begonnen is in Breda... omdat wij zijn carrière gebroken hebben.” '2 Sterren Restaurant', vanaf morgen om 20u35 bij VTM.