En toen bestelden Adi en Mariette de hele menukaart als ontbijt in 'De Wereld Rond Met 80-jarigen"

21 februari 2019

14u44

De 80-jarigen bestellen vanavond roomservice in hun hotel in Dubai. Het enige probleem: ze verstaan geen Engels en kunnen het ook niet spreken. Adi en Mariette bestellen alles wat op de menukaart staat terwijl Vital alles toch gewoon lekker in het Nederlands bestelt. ‘De wereld rond met 80-jarigen’, Om 20.35 bij VTM.