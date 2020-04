Preview. Emoties troef in ‘Temptation Island' wanneer Arda de beelden van een ontroostbare Elke ziet SDE

30 april 2020

09u20

Bron: VIJF 0

Vorige week kreeg Elke bij het kampvuur te zien hoe haar Arda de fout in ging. Deze week hebben de jongens kampvuur. Arda krijgt te zien hoe Elke op z'n misstap reageert. Die beelden komen hard aan, maar toch blijft Arda relativeren. “Ik sta nog altijd achter m’n daden, maar het is heel pijnlijk om die beelden te moeten zien.” Hij vervolgt: “Ik denk dat, als je gevoelens kunt krijgen voor iemand terwijl je in een relatie zit met iemand anders, het misschien een teken is dat het niet de juiste relatie is. Ik denk dat dit gewoon het moment is om haar zo fel te breken en haar misschien sterker te maken als persoon.”

‘Temptation Island’, 20.35 uur op VIJF