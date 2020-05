PREVIEW. Eindelijk goed (corona)nieuws in ‘Chateau Meiland’: “Kom, we gaan een wijntje drinken” SDE

26 mei 2020

10u26

Bron: VIJF 0 TV Ook op Chateau Meiland worden de bewoners met corona geconfronteerd. Al is er eindelijk wel goed nieuws te melden. De kledinglijn van Maxime begint dan weer vorm te krijgen.



Op het Chateau is nog een gast overgebleven, die mogelijk besmet is met corona. Ze zit dus al een tijdje in quarantaine in haar kamer. Erica neemt contact op met het ziekenhuis om de uitslag van de test te weten te komen. En goed of slecht, in ‘Chateau Meiland’ is er slechts een passende oplossing: een glaasje wijn.



Maxime heeft haar grote droom waargemaakt, ze heeft een eigen kledinglijn ontworpen. De eerste samples uit China zijn aangekomen. Die zien er prima uit, maar er is één probleem: de lengte van de mouwen. “Ik weet niet wat voor centimeters ze in China gebruiken, maar dit is niet goed", klinkt het.

