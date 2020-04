PREVIEW. Eeuwige schoonheid en romantische badjes in de tweede aflevering van ‘Luc & Bart - Een paar apart’ SDE

30 april 2020

08u24

Bron: VTM 2 TV In de tweede aflevering van ‘ In de tweede aflevering van ‘ Luc & Bart – Een paar apart ’, trekken Luc Appermont (70) en Bart Kaëll (59) naar Indonesië. Daar genieten ze van een romantisch bad en toont Bart z'n nieuwste aankoop: een masker dat eeuwige schoonheid belooft.



Luc schrikt wanneer hij Bart in bed aantreft met zijn nieuwste teleshopping-aankoop. Een masker dat eeuwige schoonheid belooft, “net zoals bij alle voetballers van Manchester City”. En het blijkt niet zijn eerste aankoop te zijn. Bart weet alles van teleshopping en maakt uitvoerig reclame. En op het verlanglijstje staat nog een ‘trusty cane’ wandelstok voor Luc, al is die is echter weinig enthousiast: “Als je daarmee afkomt, breek ik hem in drie stukken.”



Luc en Bart zijn op vakantie en genieten van een romantisch badje samen. Al snel krijgt Luc het echter op z'n heupen van Bart, die maar niet rustig kan blijven liggen. Het is kenmerkend voor hun relatie, zegt vriendin Tess Goossens. “Ik heb hen eigenlijk nog nooit zien ruziemaken. Maar wanneer Bartje het wat uithangt, wat té onnozel doet, dan hoor je Luc wel eens zeggen: ‘Bartjeeee!’”

‘Luc & Bart – Een paar apart’, VTM, 21.05 uur

