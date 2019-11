PREVIEW. Een intiem gesprek tussen boer Etienne en Rebecca escaleert in ‘Boer zkt Vrouw’ Redactie

25 november 2019

00u00 0 TV 'Boer zkt vrouw: De wereld rond' palmt nog één keer de maandagavond in. De ontknoping laat VTM pas donderdag op de kijkers los, vanavond krijgen we eerst de reizen van de koppels te zien.

Remco en huskygids Marianne waren al aan het rondtrippen, maar nu vertrekken ook de anderen op avontuur. Zo ruilen Etienne en Rebecca (foto) Santa Antão in voor een ander Kaapverdisch eiland, waar ze verder aan hun relatie kunnen werken. Stephan en Evelien reizen dan weer naar Montreal, de op één na grootste stad van Canada. In Bulgarije komen we ten slotte te weten of Rani nog kriebels voelt voor Victor.

'Boer zkt vrouw: De wereld rond’, vanavond op VTM, 20.40 uur