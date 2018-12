PREVIEW. Drugssmokkelaar loopt Luk Alloo voorbij in ‘Alloo en de Wegpolitie’ KD

13 december 2018

11u50

Bron: VTM 0 TV Luk Alloo zoomt in een speciale aflevering van ‘Alloo bij de Wegpolitie’, die volledig gewijd is aan de interventies van de anonieme agenten van de Cel Patrouille en Toezicht, in op de transmigrantenproblematiek.

De agenten van de CPT zorgen voor de gerechtelijke taken zoals diefstallen in vrachtwagens, illegalen, sluikstorten, geseinde personen en voertuigen, drugsverkeer, mensensmokkelaars en dus ook transmigranten. Zo krijgen de agenten een melding van een vrachtwagenchauffeur die transmigranten in een koelwagen zag klimmen.

Zo wordt er ook een wagen met een Duitse nummerplaat ter hoogte van Merksem staande gehouden door de Cel Patrouille en Toezicht. De twee inzittenden beweren koffie te vervoeren, maar in die verpakking blijkt een 17-tal kilo hasj te zitten met een marktwaarde van 170.000 euro. Eén van de verdachten zet het prompt op een lopen en loopt daarbij een nietsvermoedende Luk Alloo voorbij.