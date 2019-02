Preview: Draait coach Natalia in ‘The Voice’ voor haar eigen nummer? SD

22 februari 2019

16u28

Vanavond staan de coaches weer heel wat muzikale verrassingen te wachten in de derde Blind Auditions van ‘The Voice van Vlaanderen’. Voor Natalia is de verrassing compleet wanneer een kandidate haar kans waagt met een nummer dat wel erg bekend in de oren klinkt. Aan lef ontbreekt het de 26-jarige Jennifer zeker niet, want zij brengt Natalia’s nummer 1-hit ‘I’ve Only Begun To Fight’. Bovendien een nummer met een boodschap, want haar deelname ziet ze als een nieuwe start na een zwaar motorongeluk. Maar drukt Natalia ook af voor haar eigen nummer?

