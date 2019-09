PREVIEW. Deze overtreder is wel héél eerlijk in ‘Alloo bij de wegpolitie’ SDE

05 september 2019

16u47

Bron: VTM 0

Wanneer een overtreder tegengehouden wordt door de politie, zal die vaak proberen om zijn fout te minimaliseren. Niet deze man, die betrapt wordt wanneer hij aan 190km per uur over de weg scheurt. “Ik moet eerlijk zeggen: ik was sneller dan jullie aan het rijden", lacht hij. “Eigenlijk reed ik 210, geen 190!” Ondanks zijn eerlijkheid en verzachtende omstandigheden - de man wilde zijn zieke vader zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen - wordt zijn rijbewijs alvast voor 15 dagen ingetrokken.

‘Alloo bij de wegpolitie’, om 21u45 op VTM