PREVIEW. De kandidaten van ‘De Mol’ wagen zich aan een fysiek uitdagende opdracht: de pentatlon SDE

12 april 2020

12u35

Bron: VIER 0

‘De Mol’ gaat de sportieve toer op. In hun hotel vinden de kandidaten een klein museum over de Olympische Spelen, meteen ook het thema van de eerste opdracht. “Het hoofdonderdeel van die klassieke Spelen was de pentatlon, de vijfkamp”, kondigt Gilles aan. “Dus het komt goed uit dat jullie met z’n vijven zijn.”

De kandidaten moeten zich dan ook wagen aan de disciplines speerwerpen, discuswerpen, worstelen, verspringen en hardlopen.

