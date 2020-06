PREVIEW: De brand in het Hilton-hotel is de meest memorabele scène uit ‘Familie’ volgens David Cantens SDE

19 juni 2020

14u00

Bron: VTM 0

In ‘‘t Zit In De Familie’ kiest acteur David Cantens de vijf meest spectaculaire scènes uit ‘Familie’. Daar hoort uiteraard de brand in het Hilton-hotel bij. “Ik was toen veertien, vijftien jaar en zat naast m’n moeder in de zetel om naar ‘Familie’ te kijken", herinnert hij zich. “In ‘97 wisten we nog niet zo goed wat terroristen waren en kenden we ook nog niet zoveel van special effects. Wie was de eerste om zoiets te doen? ‘Familie’!”

