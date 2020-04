PREVIEW. Coronapatiënt krijgt hartverwarmende audioboodschappen BDB

13 april 2020

15u59

Bron: VIER 0

Omdat bezoek niet is toegestaan in de ziekenhuizen, kunnen families audioboodschappen inspreken voor COVID-patiënten. Die berichten zijn strijdvaardig, hartverwarmend en vol hoop. In de VIER-reeks ‘Topdokters’ steken de familieleden hun papa op deze manier een hart onder de riem. “We houden ontzettend veel van je. Blijf vechten. Je kan dit”, klinkt het emotioneel.