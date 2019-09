PREVIEW. BV’s krijgen vanavond hun opdrachten voor ‘Beat VTM’, en Guga is niét blij MVO

06u00 0 TV Vanavond wordt duidelijk welke acht uitdagingen de volgende honderd dagen de agenda van de VTM-gezichten gaan bepalen in Beat VTM.

In de kick-offaflevering gaan de acht een speciale kamer in en krijgen ze te horen wie de ploeg uitdaagt met welke opdracht. Guga Baúl loopt alvast niet echt warm voor de uitdaging die hij in de schoot geworpen krijgt: olijfolieworstelen tegen de 28-jarige Sander uit Bilzen. De twee zullen dus, zoals de Turkse nationale sport het voorschrijft, volledig ingesmeerd in olijfolie tegen mekaar moeten worstelen. “Dit is dik tegen mijn goesting. Het is duidelijk: deze opdracht is voor mij. Maar mijn buikgevoel zegt: dit is kak”, klinkt het.

Voor de rest van het VTM-team blijft het nog even nagelbijten. Naar wie worden de meest extreme, fysieke uitdagingen doorgeschoven? Wie beschouwen de 8 bekende Vlamingen als hun sterkste, slimste, handigste, taaiste of snelste teamlid?

Kick-offaflevering van ‘Beat VTM’, maandag 2 september om 20.35 bij VTM.