PREVIEW. Bram stapelt bekers “bovennatuurlijk snel” in ‘Belgium’s Got Talent’ SDE

04 oktober 2019

13u50

Bron: VTM 0 TV Vanavond is de vierde aflevering van ‘Belgium’s Got Talent’ te zien op VTM. Juryleden Dan Karaty, An Lemmens, Stan Van Samang en vervangend jurylid Jens Dendoncker trekken grote ogen wanneer ze de 16-jarige Bram aan het werk zien.

Bram Bex doet aan speedstacking, en dat is even indrukwekkend als het eruit ziet. De jury is dan ook behoorlijk onder de indruk wanneer de jongen in sneltempo bekers begint te stapelen. Het lijkt alsof hij op een fast forward knopje geduwd heeft.

Jens Dendoncker gaat op bezoek bij Niels om verslag uit te brengen over de audities. Hij geeft toe dat hij het best wel wat onderschat heeft: “Ik had niet gedacht dat ik het zo zwaar zou hebben", vertelt hij. Niels is natuurlijk heel benieuwd hoe het met zijn collega juryleden gaat. En Jens lijkt vooral onder de indruk van Dan Karaty.