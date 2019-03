PREVIEW ‘Blind Getrouwd’: een pittige bokssessie tussen Jolien en haar ‘Michelin-manneke’ SD

25 maart 2019

07u01

Bron: VTM 0

Voor Jolien en Lenny zit het ‘Blind Getrouwd’-experiment er bijna op. Vandaag beslissen zij of ze na 5 weken huwelijk getrouwd blijven of niet. Een spannend moment voor hen beiden. Maar voor dat moment aanbreekt, wil Jolien nog even stoom afblazen. En hoe kan dat beter dan met een stevige bokssessie? Lenny fungeert - gewapend met alle kussens die hij kan vinden - met plezier als wandelende boksbal.

Blind Getrouwd: vanavond om 20.35 bij VTM.