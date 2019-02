PREVIEW. Benjamin brengt prachtig eerbetoon aan Avicii in ‘The Voice’ MVO

08 februari 2019

Vanavond gaat de grootste talentenshow van Vlaanderen terug van start. En daarin is er opnieuw plaats voor de allergrootste talenten, zoals de 31-jarige Benjamin. Dit podiumbeest brengt in de eerste Blind Auditions een straf eerbetoon aan de vorig jaar overleden dj Avicii. Met zijn versie van ‘Without You’ is hij alvast één van de kandidaten voor wie álle coaches op de knop drukken. Het nieuwe ‘The Voice’-seizoen is overigens een recordseizoen op dat vlak, met meer ‘vierdraaiers’ dan ooit. De strijd tussen coaches Koen Wauters, Natalia, Bart Peeters en Alex Callier kan dus losbarsten. Wie haalt Benjamin binnen in zijn team?

The Voice van Vlaanderen: vanavond om 20.40 bij VTM.