PREVIEW: Bart Peeters imiteert het 'drukgedrag' van zijn collega-coaches SD

15 maart 2019

16u05

Bron: VTM 0

Na vijf Blind Auditions valt het op dat elke coach zo zijn eigen manier heeft om zijn knop in te drukken. Uit dat gedrag valt heel wat af te leiden, zo blijkt. Natalia drukt als een diva, Koen is de denker van de bende, Alex maakt een duckface, en Bart gaat barbaars tekeer. Of “Bartbaars”, volgens hem. Hij weet zijn collega-coaches wel perféct te imiteren...

