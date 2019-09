PREVIEW. Bart De Wever en Luk Alloo vechten het uit in ‘(h)ALLOOMEDIA’ MC

11 september 2019

Volgens Luk Alloo is het een uitgemaakte zaak: er wordt té hard en té intens aan politiek gedaan in ons land. Vanavond besluit hij daarom in '(h)ALLOOMEDIA' de koe bij de horens te vatten: hij haalt N-VA-voorzitter Bart De Wever uit een vergadering voor een atypische stadswandeling. Samen met een klein leger Romeinen katapulteert hij de Antwerpse burgemeester terug naar de klassieke oudheid, zijn favoriete tijdperk.

Tijdens hun wandeling door Antwerpen hebben Alloo en De Wever het onder meer over geschiedenis, fake Hollywoodfilms en Elio Di Rupo. Met welke Romeinse keizer zou Elio te vergelijken zijn?

'(h)ALLOOMEDIA'

VTM 21.50 uur