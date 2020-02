PREVIEW. Anna’s ex stuurde haar naaktfoto rond: “Ze liepen me achterna en noemden me hoer” SDE

In ‘Help! Mijn borsten staan online', gaat het deze week over sextortion, seksuele afpersing. Slachtoffers worden op het internet overtuigd om intieme beelden van zichzelf door te sturen. Daarna dreigen de afpersers de beelden te verspreiden als het slachtoffer niet met geld over de brug komt. Zo komt Anna aan het woord. Ze maakte op haar veertiende een naaktfoto voor haar toenmalige vriendje, maar drie jaar later stuurde hij die naar de hele school.

