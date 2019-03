PREVIEW. Alles is te koop in Paul De Grande’s kasteel: “Ik word vaak nog verrast door wat in mijn eigen depot staat” SD

25 maart 2019

09u15

Bron: VIER 0

In ‘Schatten van Mensen’ staan vier dealers uit ‘Stukken van Mensen’ centraal, waaronder Paul De Grande. Paul woont in een groot kasteel in Snellegem dat hij kocht op zijn 23ste. En in dat kasteel is letterlijk alles te koop. Vooral het reusachtige depot in de kelder staat barstensvol spullen, en dat zorgt nog wel eens voor verrassingen.

‘Schatten van Mensen’, om 21u35 op VIER.