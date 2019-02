PREVIEW. Adi en Olga worden opgepakt in ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ MVO

07 februari 2019

16u42 0 TV Vanavond trekken de 80-jarigen naar het land van de sombrero’s, de tortilla’s en de tequila. Maar ook het land van de historische steden: Mexico. Dat is vooral spek naar de bek van Adi, die gepassioneerd is door alles wat met geschiedenis te maken heeft.

Adi komt dan ook ogen tekort als ze met Olga op stap mag naar één van de zeven wereldwonderen: Chichen Itza. Daar dreigt de security echter roet in het eten te gooien wanneer hij Olga clandestien ziet filmen met een selfiecam. Samen met Adi wordt ze op het matje geroepen, waardoor er een abrupt einde lijkt te komen aan de verrassing. Maar dat is buiten Adi gerekend, die duidelijk niet op haar mondje is gevallen...

Toen de camera’s noodgedwongen uit gingen, dreigde de security met politie en uitzetting uit het land. Waarop Adi haar beste acteerkwaliteiten bovenhaalde. Ze veinsde voor het oog van de security zelfs een hartinfarct om zo de gemaakte beelden te kunnen redden.

Of Adi en Olga hun wereldreis kunnen verderzetten, wordt vanavond om 20.35 uur duidelijk in De Wereld Rond met 80-jarigen bij VTM.