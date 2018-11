Presentatrice Truus Druyts: “Televisie is een libidokiller” DENNIS GUILLIAMS

24 november 2018

08u34 0 TV Iedere week peilen we in ‘BV kijkt TV’ naar het kijkgedrag van een Bekende Vlaming. Deze week: presentatrice Truus Druyts (48).

“Seks-killer nummer 1? Tv op de slaapkamer! Als je ziek bent, komt een toestel aan het bedeinde van pas. Maar anders is het meer een last dan een lust. In de slaapkamer wil ik dingen doen in plaats van dingen zien. Nachtelijke gesprekken voeren, bijvoorbeeld.” (lacht)

“Mindsettraining”

“Televisie staat voor mij synoniem voor mindsettraining. Doordat ik mijn voet onlangs gebroken had, stond lichaamsbeweging op een laag pitje. Het resultaat? Ik was enkele kilo’s aangekomen. Je bent niet alleen wat je eet, maar ook wat je bekijkt. Daarom ben ik als een gek series en documentaires over gezonde voeding en crossfit beginnen te bingewatchen. Kwestie van mijn brein te ‘programmeren’ om sport logisch te vinden. Helpt echt!”

“Klussen met Truus”

“’How It’s Made’ vind ik een fantastisch programma. Maar teleshopping mijd ik. Die ‘wonderapparaten’ zijn echt niet aan mijn Visa-kaart besteed. Ik kan dan wel nieuwsgierig zijn, maar daar kan ik echt mijn geld niet aan geven. Ik heb wel graag kwalitatieve tools om dingen te maken of te creëren. Laat me dus niet los in een doe-het-zelfzaak of knutselwinkel. Metselen, vloeren, schilderen... ik ben graag met mijn handen bezig.

“Huilen van tekenfilms”

“Mijn ultieme guilty pleasure? Dat moeten de animatiefilms van Pixar zijn. ‘Toy Story’ of ‘WALL-E’ zijn pareltjes voor de zintuigen. Grote kans ook dat ik het niet droog houd en moet huilen. Af en toe kan ik ook een actiefilm, zeg maar een jongensfilm, pruimen. ‘Kijk die maar ‘ns lekker als je alleen thuis bent’, zegt mijn liefje dan. En dan doe ik dat ook. Overigens kan ik me ergeren aan het feit dat vrouwen in actiefilms vaak enkel bang in de auto moeten wachten. Geef mij dan maar een wonderwoman die een situatie met enkele vuistslagen naar haar hand zet.”

“Huup, huup Barbatruc”

“Als kleine Truus keek ik graag naar ‘Barbapapa’. Ik geloof eigenlijk wel dat de jeugdhelden die je als kind de hemel inprijst, iets zeggen over je latere missie in het leven. En dat klopt ook in mijn geval, want de Barbapapa’s kunnen hun gedaante in iedere vorm brengen. ‘Worden wat ze worden willen’. Als je het zo bekijkt, prijs ik me heel gelukkig.”

“Hamsteren”

“Tijdens een film staat een reclameblok gelijk voor een pauze. Zonder iets te zeggen, ritsen mijn vriendin Christine en ik dan naar beneden. Respectievelijk om een gin-tonic te maken en chips of ander lekkers te sprokkelen. Ik ben overigens een echte chocoholic. Eigenlijk ben ik een kruising tussen een grazer en een bourgondiër. Voedsel is voor mij tastbaar geworden liefde.”

“Veganistisch door documentaire”

“Ik roer liever zelf in de potten dan naar kookprogramma’s te kijken, omdat er geen veganistisch aanbod is. De bejubelde documentaire ‘What the Health’ had me geprikkeld om te kijken of het ook een antwoord kon zijn op mijn gezondheidsproblemen toen. Voor mij was het effect spectaculair door vrijwel uitsluitend plantaardig te eten thuis. Bovendien: tijdens het wandelen kom ik elke dag voorbij koeien. Ik kan die ‘dames’ toch niet fatsoenlijk aankijken als ik biefstuk zou blijven eten? Dat is ook een extra duw om niet langer deel te willen uitmaken van een probleem, maar van een oplossing. Ik voel me sindsdien niet alleen gezonder, maar ook mentaal scherper.”

KIJKT HOEVEEL?

“Maximum een uur per dag. Televisie moet vaak concurreren met schilderen, beeldhouwen of pianospelen.”

AANTAL TV’S THUIS?

“Één. In de living.”

HOE EN WAAR?

“Met een dekentje op de zetel. Onze bordercollie Money is nooit ver uit de buurt. Het is een tweedekanshond die voordien Nemo heette.”

MET WIE?

“Mijn vriendin. We pendelen tussen Amsterdam en de Kempen. Als we samen zijn, maken we het gezellig met kaarsjes en hapjes.”

ZAPT WEG VAN...

“Mensen op een eiland die competitief overleven of elkaar bedriegen, zijn niet echt aan mij besteed. Dat voelt wat als hersenkauwgom. Ook series en soaps bekijk ik niet.”

MIJN TV-TIP: Rode Neuzen Dag Magazine

“Er is nood aan goeie begeleiding voor jongeren die psychisch worstelen. Wat is het goed dat met deze initiatieven er bewustzijn wordt gecreëerd rond de problematiek, openheid en financiële middelen om de hulp op poten te zetten.”

Maandag om 19u50 bij VTM