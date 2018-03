Presentator van 'Leve de Zoo!' is stiekem bang van dieren KDL

Arnout Hauben mag dan wel een reeks maken over de Zoo, maar stiekem is hij bang van dieren. Zijn eerste kennismaking met de leeuw Nestor verloopt dan ook niet van een leien dakje. Hij kan duidelijk beter met dieren omgaan wanneer ze in geschiedenisboeken staan.