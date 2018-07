Prequel van hitserie '24' in de maak MVO

31 juli 2018

06u43

Bron: ANP 1 TV Televisiezender Fox kijkt opnieuw naar een variant op hitserie '24'. De producenten van de originele serie werken aan een prequel.

'24' ging in 2001 van start en was negen seizoenen lang te zien. De serie over terreurbestrijder Jack Bauer had een opvallende opbouw: ieder reeks bestond uit 24 afleveringen, die ieder een uur uit het leven van Bauer lieten zien. Zo was er aan het einde van een seizoen steeds slechts een etmaal verstreken.

Tussen het zesde en zevende seizoen van de show kwam er een televisiefilm uit, 24: Redemption. Vier jaar na het einde van de serie in 2010, keerde Kiefer Sutherland terug in zijn rol als Bauer voor een revival, 24: Live Another Day. Vorig jaar zond Fox spin-off '24: Legacy' uit, de eerste '24' zonder Sutherland, maar met Corey Hawkins als de opvolger van Jack Bauer. Legacy werd na het eerste seizoen van de buis gehaald.