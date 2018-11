Prequel ‘The Sopranos’ op komst MVO

22 november 2018

07u08 0 TV Goed nieuws voor fans van ‘The Sopranos’. De HBO-serie krijgt binnenkort een prequel, met de oom van Tony Soprano in de hoofdrol.

Acteur Alessandro Nivola zal de rol van Dickey Moltisanti gaan spelen. De avonturen van Dickey spelen zich af voor die van de bekende fictieve maffiafamilie uit New Jersey, die fans 6 seizoenen lang trouw gevolgd hebben.

Hoewel hij nooit in de originele reeks te zien was, werd hij wel enkele keren vernoemd als een mentor van Tony - een rol die iconisch gemaakt werd door James Gandolfini. Dickey is een charismatische maar gewelddadige man, die verliefd wordt op de veel jongere bruid van zijn vader. Dat zorgt uiteraard voor problemen.

Of er ook acteurs uit de originele reeks terugkeren, is nog niet bekend. Wél laat HBO weten dat we jongere versies van bepaalde personages tegen het lijf zullen lopen.

Alessandro Nivola kreeg al veel lof voor zijn vorige projecten. Momenteel is hij in de British Independent Film Awards genomineerd als ‘Beste Acteur in een Bijrol’ voor zijn rol in ‘Disobedience.’