Precies één jaar 'blind getrouwd': Nick verrast zijn Veerle Redactie

Dat 'Blind Getrouwd' lúkt, zie je aan Veerle en Nick: na één jaar nog altijd heel erg gelukkig getrouwd.

'Blind Getrouwd' was voor Veerle en Nick een ge-wel-dig avontuur. Zó geweldig, dat een jaartje man en vrouw zijn voorbijgevlogen. De twee vieren dit weekend al hun eerste huwelijksverjaardag - zondag is het stel precies één jaar getrouwd - en dat doen ze in een stad "vol croissants met gelei". Veerle kreeg van haar 'best hubby ever' - zoals ze haar man noemt - alvast een lief briefje dat ze prompt op sociale media gooide. "Reeds 12 maanden al… De tijd vliegt voorbij. Het is een droom die werkelijkheid wordt. Met al onze gekke bekken en streken. [...] Elke dag kan ik je mooie ogen en fijne glimlach aanschouwen. Je bent een ruwe diamant! Een echte topper! Schat, ik hou van jou!”

😍 Boodschap van mijn ventje ter voorbereiding van onze eerste huwelijksverjaardag.... Best hubby ever!!! 😍 #MessageFromTheHeart #BestHubbyEver #MeantToBe #EmoMoment #Blessed #LuckyMe Een foto die is geplaatst door Veerle Van den Eynde (@v__veerle) op 27 okt 2017 om 12:19 CEST