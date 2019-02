Prachtig moment in ‘Bargoens’: vriendin leert Stig Broeckx opnieuw spreken na coma KD

14u42 0 TV Eric Goens (49) volgde wielrenner Stig Broeckx (28) een jaar voor het tweede seizoen van de reeks. Stig kwam twee jaar geleden zwaar ten val tijdens een wedstrijd en overleefde het bijna niet. Hij lag maandenlang in coma. “Ik heb al heel wat straffe verhalen gezien de afgelopen jaren, maar het verhaal van Stig is de waanzin voorbij”, aldus Eric. In de teaser die Eric Goens exclusief met ons deelde, zien we Stig en zijn vriendin Tilly die hem helpt bij het opnieuw leren spreken met behulp van dictie-oefeningen.

Eric wijst erop dat de video volledig aan het begin van de opnameperiode werd opgenomen. “Vandaag spreekt hij al stukken beter. Dit was het begin van het medische parcours waar geen dokter meer in geloofde. Hij was veroordeeld tot een leven als plant, want niemand in de medische wereld had dit voor mogelijk gehouden. Hij staat nu alweer 1000 keer verder dan toen”, vertelt de programmamaker.

‘Bargoens’, vanavond om 21.25 uur.