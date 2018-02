Prachtig gebaar: studenten zamelen 3.000 euro in voor Nicole uit 'Taboe' TDS

23 februari 2018

17u10

Bron: VRT 0 TV Dat ze zó graag eens nieuwe meubels zou kopen, droomde Nicole (73) hardop vorige zondag in de aflevering van ‘Taboe’ over armoede. Een getuigenis die een gevoelige snaar raakte bij twee marketingstudenten: zij zetten een crowdfundingactie op. Intussen staat de teller al op meer dan 3.000 euro.

Nicole erfde na de dood van haar man 2,5 miljoen Belgische frank schulden. Ze stond er alleen voor met vier kinderen en kwam terecht in een systeem van schuldbemiddeling en zware afbetalingen. Ze moet het nog steeds met 85 euro per week stellen. Maar ondanks haar financiële strijd droomde ze er luidop van ooit nieuwe meubelen te kunnen kopen. Ze knipt foto's van eetkamers en andere meubelen uit allerlei folders om bij weg te dromen.

Dankzij Camille De Bruyn en Koen Claes kan de droom van Nicole nu in vervulling gaan. Via HLN.be, Twitter en Facebook zetten de twee een crowdfundingactie op. Hun doel: 3.000 euro bij elkaar krijgen tegen 1 april. Maar de teller heeft die kaap nu al overschreden.

"De eerste dag waren het vooral vrienden en familie die een storting deden", zegt Claes aan VRT NWS. "Al gauw ging de bal aan het rollen en steeg het bedrag zienderogen. Deze namiddag stond de teller op 3.000 euro. Omdat nog meer mensen ons lieten weten dat ze een bijdrage wilden leveren, hebben we de limiet intussen tot 3.500 euro verhoogd."

Geëmotioneerde Nicole

"Nicole heeft het nieuws van onze actie deze week in de krant gelezen", gaat hij verder. "Via het buurthuis waar ze regelmatig komt, kregen we haar aan de lijn. Ze was erg geëmotioneerd. Ze zei dat ze niet wist of ze het geld wou aanvaarden omdat het nooit haar bedoeling was te bedelen. Met haar deelname aan het programma wou ze enkel aandacht vragen voor armoede. Maar uiteindelijk vond ze de actie zo'n mooi gebaar dat ze toch instemde."